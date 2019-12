Kärla ja Elva vägilased – läbi raskuste tähtede poole

«Hyundail on tiitlite võitmiseks motivatsiooni. Inimesed on tahet täis, et endast parim anda. Pole kahtlustki, et olen heades kätes,» oli Tänaku arvamus uuest meeskonnast pärast esimesi testisõite.

«Tiimi vahetamine pole kindlasti lihtne ülesanne. Sisseelamiseks võib aega kuluda, aga arvan, et mul on MM-tiitli eest võitlemiseks vahendid olemas ja kindlasti on 2020. aasta eesmärk tiitel võita,» oli eestlane enesekindel.

Milleks on Tänak-Järveoja järgmistel hooaegadel võimelised? Kui kaua veel tipptasemel rallisõitmisega jätkatakse?

Sajad kiiruskatsed veel ees

Milleks on Tänak-Järveoja järgmistel hooaegadel võimelised? Kui kaua veel tipptasemel rallisõitmisega jätkatakse?

Mõlemad mehed on praegu 32-aastased. Meenutagem, et Sebastién Ogier oli oma seni viimase MM-tiitli võitmise ajal vaid kaks aastat vanem. Sebastién Loeb võitis rekordilise üheksanda tiitli, olles 38-aastane.

«Loebi üheksat tiitlit vast püüdma ei hakka,» ennustas Järveoja tulevikku. «Või kui Ott tahab püüda, siis võib seda mõne teise kaardilugejaga teha.»

Nali naljaks, kuid eespool toodud näidete põhjal võib ennustada, et lähiaastatel on Eesti ajalehtede esikaaned ja meediaväljaannete veebilehed meie parimate rallimeeste tegemistega täidetud.

Aga kas nendele külgedele võib tikkuda veel teinegi Eesti võidusõitja? 19-aastane vormelipiloot Jüri Vips on aasta-aastalt ennast madalamates vormelisarjades aina enam tõestanud ning kui kõik läheb plaani järgi, võib ta lähiaastatel tegusid tegema hakata vormel-1 sarjas.

«Jüri on F1-le lähedal. Keegi ei tea, mis tulevik toob,» vastas Ott Tänak Pariisis toimunud FIA auhindade galal rahvusvahelise meedia küsimusele, mida need eestlased küll joovad, et 1,4-miljonilise elanikkonnaga väikeriik suudab järjepidevalt autospordimaailma üllatada.

«Üks eestlane on autoralli maailmameister ja teine võistleb F1-sarjas.» Veel kümme aastat tagasi sellise mõtte avaldamine päädinuks arstliku kontrolliga. Lähiaastatel võivad mõlemad unistused reaalsuseks saada.