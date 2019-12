Talendijahi saate võitnud Jüri Vips: peastarvutamise oskus aitas motospordi poolt

Vipsi sõnul on tema eesmärk jõuda võidusõitjana F1 sarja, et teenida ka võidusõiduga elatist.

«Sel aastal olen sõitnud vormel 3 sarjas, aga eesmärk on jõuda vormel 1 sarja. Seal on see töö ja tulevad palgad. Kõigil kes seal sõidavad, on elus kõvasti vedanud, et nad saavad teha sellist asja ja sellega elatist teenida,» rääkis Vips Kristjan Pihlile.

19-aastase Vipsi sõnul oli ta sel aastal veel Vormel 1st kaugel. «Jutud käisid, aga midagi väga tõsist ei olnud. Olin vormel 3 tasemel ja aasta oli veel oodata. Kui järgmine hooaeg läheb väga hästi, siis arvan, et võimalus on olemas. See aasta oleks natukene vara olnud ja ma ei tea, kas oleksingi täiesti valmis olnud.»

Mida peab Vips tegema, et vormel-1 sarja jõuda? «Kõrgemates võistlussarjades on ettevalmistus ülioluline – see, kuidas meeskonnaga koostöö sujub, kuidas autot edasi arendada. Sõitmine on muidugi väga suur osa, aga isegi kui sa oled kõige parem sõitja, siis sellest ei piisa. Edukaks saamiseks on vaja ka masinat seadistada ja tiimiga hästi läbi saada.»

Kuigi Vipsi suurim unistus on F1, siis sinna mittejõudmise pärast ta ei muretse. «Ma väga ei närveeri, sest püüan endast alati parima anda. Õnneks on tänapäeval vormel-1 sarjast väljaspool ka hästi palju sarju, kus saab head elatist teenida.»