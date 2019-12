Doncic lõi käed Jordaniga

Doncic oli üks väheseid superstaari mastaabiga mängijaid NBAs, kellel puudus sponsortehing mõne korvpallijalatsi tootjaga. Täna teatas Jordani bränd, et neil õnnestus Donciciga leping sõlmida.

Sel aastal on Jordani brändiga lepingu teinud veel näiteks NBA drafti avavalik Zion Williamson (New Orleans Pelicans) ning Jayson Tatum (Boston Celtics).

20-aastane Doncic on suutnud NBA karjääri jooksul kirja saada rohkem 30 punktiga kolmikduubleid kui ükski teine alla 21-aastane mängija liiga ajaloos. Sel hooajal on Doncic teinud kaheksa kolmikduublit, NBA karjääri jooksul on tal neid kirjas 16.