Intervjuu ⟩ Korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala: mängijad on mind soojalt vastu võtnud

Tean, et ta tegelikult juba lõpetas koondisekarjääri, aga meil oli jutuajamine. Tunnen teda juba Varese aegadest ja austan teda tohutult. Ta on läbinud märkimisväärse ja pika teekonna Eesti korvpallis ning ma austan tema otsust, ükskõik milline see ka poleks.

Eestis räägitakse, et teil pole meie mängijatega isiklikku kokkupuudet olnud ja ühise keele leidmine võib olla keeruline. Mida te ise sellest arvate?

Eks aeg näitab. Seni on kõik mängijad võtnud mind väga soojalt vastu ja lausunud positiivseid sõnu. Häid Eesti korvpallureid on nii erinevates Euroopa liigades kui koduses PAF liigas, nii et suhtlust on veel kõvasti ees, aga siiani on kõik sujunud hästi.

Ma saan aru, et suures plaanis on nägemus olemas, milliste mängijatega saate veebruaris arvestada. Millist korvpalli Eesti koondis Põhja-Makedoonia ja Itaalia vastu mängima läheb?

Mängudeks valmistumise periood on äärmiselt lühike – jõuame enne esimest mängu tõenäoliselt teha kolm-neli trenni. Kindlasti ei saa meil olema korvpalliajaloo suurim liikumiste plaan. Meil on positsioonidel kaks, kolm ja neli päris palju mängijaid, mis tähendab, et nendega saame olla paindlikud. Korvialuseid mängijaid meil ülemäära palju võtta pole, juhul kui Tass ja Kotsar tõesti tulla ei saa. Peame olema liikuvad, kiired, sitked ja agressiivsed.

Millised on teie ambitsioonid 2021. aasta EM-valiksarjas?

Peamine eesmärk on loomulikult finaalturniirile jõudmine. Meil on tugev alagrupp kuid ma tunnen, et meie võimalused edasipääsuks on head. Itaalia on juba koha finaalturniiril kindlustanud, seega saame näha, millise häälestatuse ja kooseisuga nad kvalifikatsiooni mängima tulevad. Peame pingutama, et parim võimalik koosseis kokku saada ja keskenduma rohkem oma tegemistele.

Kes on tänasel päeval teie lemmikmängija?

Nüüd peaksin mõne Eesti mängija ütlema (naerab, toim. ). Endise mängujuhina pean ütlema Stephen Curry. Jälgisin juba tema kolledžikarjääri ja toona räägiti, et tal pole piisavalt oskusi, et saada NBA tippmängijaks. Täna on ta absoluutne täht, kes on muutnud kogu NBA-d. On imetlusväärne, kuidas ta vaatamata oma suurusele liigat domineerib.

Milline meeskond tuleb teie arvates käesoleval hooajal NBA meistriks?

Ausalt öeldes pole mul õrna aimugi, sest ma ei jälgi aktiivselt NBA-d. Võrreldes Euroopas mängitava korvpaliiga on NBA minu jaoks justkui teine spordiala. Seal on suurem rõhk meelelahutusel. Hoian rohkem silma peal Euroliigal.

Mulle meeldis, mida Rick Pitino hiljuti Euroopa korvpalli kohta ütles («Euroopa korvpall on parim korvpall, mida enda elu jooksul kogenud olen.»). See on väga suur kompliment. Huvitav on jälgida, kuidas Fenerbahce on hetkel raskes seisus. CSKA on päeva lõpus kindlasti üks tugevamaid meeskondi kogu liigas, aga ka Efes mängib väga hästi. Saab olema huvita jälgida, kes playoffi jõuavad. Käsil on järjekordne huvitav hooaeg.