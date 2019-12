Multitalent Ronaldo plaanib pärast sportlastee lõppu alustada näitlemisega

34-aastase spordiikooni sõnul tegeleb ta jalgpalliga veel niikaua, kui keha ning tervis seda võimaldavad. «Paar aastat tagasi lõppes mängijate kuldaeg 32-aastaselt, kuid aja möödudes on asjad muutunud ja keskmine iga on tõusnud 40-ni,» rääkis kodumaa rahvusesinduse läbi aegade suurim väravakütt.

«Hetk, mil mu keha lõpetab väljakul korraliku funktsioneerimise, on õige aeg joon alla tõmmata. Olen kõik senise saavutanud raske töö ning pühendumisega, pingutan igapäevaselt, et hoida ennast vaimselt ja füüsiliset vormis,» jätkas Ronaldo.

«Ideaalis võiksin elada veel 50 aastat, see on piisav aeg, et kogeda uusi asju ja väljakutseid, millele lahendusi otsida. Üks asi, mida kindlasti proovida tahan, on näitlemine. Soovitan alati pürgida suurte kõrguste poole, see aitab elus nii mõndagi saavutada.»