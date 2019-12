Aava: oleme valmis WRC-etappi Eestisse tooma!

WRC ajaloos toimus esimest korda promotsiooni ralli ning see au anti korraldada Eestile. Väga edukas Rally Estonia tõi kohale 50 000 rallisõpra, kes vapustava melu ralli ümber tekitas.

«Jällegi samm edasi, olgugi, et võrreldes eelmise aastaga ei olnud korralduslikult väga erinev. Siiski ei tohi unustada, mis see tiitel - WRC promotsiooni ralli tähendab. Esmakordselt olid kohal kõik neli WRC meeskonda ja suutsime ise toota kvaliteetset telepilti,» meenutas endine rallimees Eestis toimunud suursündmust.

Rallikalendris tekkis novembris auk, sest Tšiili ralli korraldajad teatasid, et riigis toimuvad rahutused ja seega loobuti hoopiski järgmisel aastal ralli korraldamisest. WRC-sarja promootorid teevad tulist tööd, et leida asendus ralli ja üheks võimalikuks kandidaadiks võib tekkida just Rally Estonia.