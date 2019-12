Ogier ei nõudnud Toyotas esisõitja kohta

Nii palgati tiitli eest nõudlema Ogier, Evans ja Rovanperä, kuid nendest ainult prantslane on ennast tõestanud kõige kõrgemas mängus.

«Ma ei keskenud järgmise hooaja alguses sellele, kuidas mu meeskonnakaaslased mind aidata saavad. Eelkõige pean ise oma tegemistega hakkama saama ja see on kõige tähtsam,» selgitas prantslane. «Ma pole kunagi hooaja alguses nõudnud esisõitja rolli, sest kõik väärivad vähemalt alguses võimalust.»

Ogier ja Evans olid meeskonnakaaslased ka M-Spordis sõites ning toona oli Ogier kindel esisõitja. Nüüd peaks Evansil ka rohkem võimalusi olema, et oma sõitmisele keskenduda.

«Ajalooliselt on Toyota olnud meeskond, kes annab oma sõitjatele võimalusi ning olen kindel, et see püsib ka tuleval aastal sedasi,» sõnas Evans.