Üliedukas Cristiano Ronaldo võitis järjekordse auhinna

«Pean tänama oma perekonda, agenti, sõpru ja meeskonnakaaslasi nii rahvuskoondises kui ka Juventuses. Muidugi ka neid, kes minu poolt hääletasid. Mul on suur au see imeline auhind vastu võtta,» sõnas Ronaldo.

Globe Socceri auhindu annavad välja Euroopa Klubide Ühendus ja Mängijate Agentide Euroopa ühendus. Ronaldo on galaõhtutel olnud individuaalselt selgelt kõige edukam, sest ta on ainus mängija, kes on aasta meesjalgpalluriks kuulutatud rohkem kui ühe korra.