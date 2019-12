Urmas Sõõrumaa kolumn: tipu kõrgus sõltub püramiidi aluse tugevusest

Usutakse, et üks asi, mis inimesi loomariigist eristab, on võime unistada. Mida suuremad ja konkreetsemad on meie unistused, seda tõenäosem on nende kasvõi osaline täitumine. Kui me ei unista, siis me ka ei püüdle sihipäraselt millegi poole. Ja meie edusammudest joovastumist ootav rõõm võibki jääda tulemata. Õnnetunne on paljuski seotud just unistuste täitumisega.