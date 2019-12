Helmut Marko: Verstappen on kiire, aga Hamilton on parem

Red Bulli esisõitjal Max Verstappenil on selja taga karjääri parim hooaeg. Ta saavutas üheksa poodiumikohta, sealhulgas kolm etapivõitu (Austrias, Saksamaal, Brasiilias), ja tuli üldarvestuses Mercedese sõitjate järel kolmandale kohale. Marko arvab, et Verstappen pole Hamiltoniga samal tasemel.

«Max on võib-olla kõige kiirem, aga kui vaatame kogu paketti, siis Hamilton on endiselt parem,» lausus Marko väljaandele The Express. «Ta on uskumatult kiire ja tal on palju kogemusi. Oleme seda näinud ikka ja jälle. Ta pole tipus esimesel, teisel või kolmandal vabatreeningul, aga kvalifikatsioonis sõidab ta oma parima ringi,» kiitis Marko.

Red Bulli pealik Christian Horner on Verstappeniga rahul. «Arvan, et Max on selle aastaga kasvanud paremaks sõitjaks. Ta on meie meeskonnas selge liider. Ta on selle rolli haaranud suure vastutustundega. Minu arvates on Max täiuslik sõitja. See, mida ta on aasta jooksul näidnud, on täiesti teisel tasemel.»