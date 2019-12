Edetabel ⟩ Spordiaasta loetumad lood aastal 2019: Tänak riisus koore, aga esikoha pälvis dopinguskandaal

27. veebruar 2019. Eesti suusakoondise peatreener Anti Saarepuu sai pisut enne 15 km klassikadistantsi algust Seefeldi MMil teada, et starti ei tule Karel Tammjärv ega Andreas Veerpalu. Viis sportlast, sealhulgas Tammjärv ja Veerpalu, olid politsei poolt kinni peetud. Peale eestlaste olid vahistatud austerlased Max Hauke ja Dominik Baldauf ning kasahh Aleksei Poltoranin.

Saksamaal Erfurdis oli operatsiooniga seoses vahistatud üks spordiarst ja tema kaasosaline ning Seefeldis peale sportlaste veel kaks tolle kriminaalseks nimetatava jõugu liiget. Peagi jõudis meediasse spordiarsti nimi: Mark Schmidt.

28. veebruar 2019. Šveitsi meediaväljaanne kirjutas, et Andreas Veerpalu, Tammjärv ja Poltoranin on seotud Mati Alaveri ja tema abilise Andrus Veerpaluga. 34 tundi kinni peetud Tammjärv ja Andreas Veerpalu pääsesid pärast politseile ütluste andmist vabadusse.

1. märts 2019. Tammjärv ja Saarepuu andsid Seefeldis pressikonverentsi. Tammjärv avaldas, et tal oli 2016. aasta suve teisel poolel jutuajamine Alaveriga, kes pakkus Saksamaa dopinguarsti kontakti.

Dopingutarvitaja Karel Tammjärv 1. märtsil pressikonverentsil Seefeldi koolimajas. FOTO: Tairo Lutter

Alaver saatis Eesti meediaväljaannetele avalduse, kus kinnitab, et vahendas Tammjärvele Saksamaa spordiarsti Schmidti kontakti 2016. aastal.

4. märts 2019. Algo Kärp tunnistas ajakirjanduses, et ka tema sai 2016. aasta suvel Alaverilt Schmidti kontakti ja kasutas järgnevatel aastatel dopingutohtri teenuseid.

Ott Tänak ja Martin Järveoja on viimaks jõudnud oma tunni ära oodata. Keerulisemat teekonda maailmameistritiitlini annab välja mõelda, kuid lõpuks võib faktiliselt öelda, et Tänak – Järveoja on maailma parim ralliduo ja seda juba üks etapp enne hooaja lõppvaatust.

Ott Tänak, pidid tiitlivõiduks Hispaanias kuni viimase kiiruskatseni endast kõik andma. Kas see oli maksimaalne pingutus?

Elu on näidanud, et midagi ei kuku lihtsalt sülle, kõik tuleb ise välja teenida ja kätte võidelda. Kuidagi palju ära antud selleks, et me saaksime seda teha. Täna maksis see tagasi, see on väga tähtis.

Milline on enesetunne pärast tiitlivõitu ja kas esimest tiitlit on keerulisem võita kui järgmisi?

Suur pinge on nüüd maas, kogemus olemas, kuidas seda teha. See on sama nagu rallivõitudega, esimene kord on endale raske lahti mõtestada, kuidas see sujuma peaks. Eks see on nagu iga asjaga, alati õpime ja saame paremaks, mul on kõvasti veel areneda.

Kuivõrd hinnaline on esimene MM-tiitel?