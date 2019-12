VTB Ühisliiga kogemusega mängija liitub Rapla korvpallimeeskonnaga

«Kindlasti ei ole iga päev võimalust enda meeskonda tuua Eesti-Läti liiga mõistes niiöelda kohalikku meest, kes tuleb liiga tippsatsist, nii et rõõm on suur. Viktors on varasematel hooaegadel näidanud erinevate meeskondade eest ka väga korralikku statistikat ning me saame olla kindlad, et tegemist on heal tasemel mängumehega. On väga hea meel, et ta saab tulla ja oma kogemused Rapla vormis maksma panna,» sõnas uue meeskonnaliikme kohta Rapla peatreener Toomas Annuk.