Järelvaadatav ⟩ Pärnu võttis koduväljakul TalTechi vastu revanši

Head protsenti näitasid Pärnu vollemehed vastuvõttudel (61 vs. 47) ja rünnakutel (49 vs. 46). Lisaks löödi kaheksa serviässa, mis oli vastastest kolme võrra parem.

Liigatabelis on siiski eespool Pärnu. Suvepealinlased on teeninud 8 võitu ja 6 kaotust, mis annab viienda koha. TalTech on 4 võidu ja 8 kaotusega kaheksandal real.

Pärnu rünnakuvankrit on sel hooajal vedanud peamiselt kaks meest. Väga head mängu on näidanud nurgaründaja Taavet Leppik, kes on liiga resultatiivsustabelis viiendal kohal. Diagonaalründaja Kristaps Platacs on näidanud kõikuvaid esitusi, kuid viimases mängus Jekapilsi vastu tundus, et lätlane on mängukindluse taas üles leidnud.