Täna otsepilt ⟩ Pealinnaderbis lähevad vastamisi Selver ja TalTech

TalTechi jaoks on tänane lahing aasta teine kohtumine, kui eile jäädi suvepealinnas 1:3 (26:24, 21:25, 20:25, 23:25) alla Pärnu Võrkpalliklubile. Meistriliiga tabelis on tehnikatudengid üheksa võistkonna konkurentsis eelviimased. Tõsi, Jelgava ja RTU on kõigest ühe silma kaugusel.