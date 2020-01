Järelvaadatav ⟩ Selgusid Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri- ja spordi sihtkapitali aastapreemia laureaadid

2019. a aastapreemia laureaadid on:

Raivo Jeenas on tunnustatud võrkpallitreener, kelle käe alt on sirgunud mitmed naiskoondislased. Ajaloolisel esimesel EM-finaalturniiril esindas Eesti naiskonda kaks tema õpilast.

Veljo Lamp on kirglik jooksumees, kes on aastaid juhtinud ja arendanud Tartu linna spordielu.

2019. aasta sportlik vald on Elva. Tunnustuse teenisid ka parimad spordiklubid üle Eesti

Tunnustuse võttis vastu Elva vallavanem Toomas Järveoja. «Tänan Elva valla elanikke ja meie sõpru, kes hääletasid meie poolt. Elva vald on selles mõttes äge vald, et meil on väga palju spordiklubisid ja treenereid. Teen sügava kummarduse meie klubidele ja treeneritele, kes võimaldavad püramiidi teha nii suureks, et noored jõuavad tippu. Praegu on meil maailmatasemel tegevsportlasi palju, näiteks Kalev Ermits, Kaur Kivistik, Kristjan Ilves, Martin Järveoja. Elvas on sporti, tulge järgmisel suvel kõik uue spordihoone avamisele!» kutsus Järveoja.