Pool maad veel minna, Liverpoolile jõuaks järele ainult palvetades

Peaaegu pool maad on veel minna, jälitajatel on peetud 20 ja ees seisab 18 mängu. Liverpoolil endal on seejuures üks mäng vähem peetud ning 18 võitu ja üks sekka eksinud viigike annavad kokku müstilised 55 punkti.

Järgnevad Leicester 42, Manchester City 41, Chelsea 35, Manchester United 31, Tottenham ja Wolverhampton 30 punktiga.

Liverpooli pealik Jürgen Klopp on raiunud kui rauda, et meistritiitel pole neil käes enne, kui see on matemaatiliselt kindel. Enne tänast vooru uurisid Briti ajakirjanikud City juhendajalt Pep Guardiolalt, mis nipi abil võiks liidri kinni püüda?

Guardiola vastas, et Liverpoolile surve avaldamiseks peab kõik korras olema. «Peame töötama kõvemini, mängima paremini ja palvetama,» vahendas Guardiola sõnumit BBC.

Ta lisas: «Omad asjad saame alati ära teha. Kuid on asju, mida me ei saa kontrollida. Me ei saa kontrollida seda, mida niisugune fantastiline meeskond nagu Liverpool seni teinud on, ja mõnda asja veel.»

City võõrustab Eesti aja järgi täna kell 19.30 algavas mängus Evertoni, kelle treeneriks sai hiljuti nimekas itaallane Carlo Ancelotti. Liverpool võtab homme vooru viimases mängus vastu Sheffield Unitedi.