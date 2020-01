Saaremaa Võrkpalliklubi kinnitas uueks peatreeneriks tunnustatud kreeklase

Kalmazidis on Rootsis üles kasvanud ja mängijana (sidemängijana) esindanud koondist 150 korral. Mängijana on tema parimad tulemused 1988. aastal Seouli olümpiamängude seitsmes koht ja 1989. aastal Euroopa meistrivõistluste teine koht. Lisaks on ta mitmekordne Kreeka karika ja meistrivõistluste võitja.