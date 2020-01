Tour de Ski parim soomlane: pean sprindis paremini hakkama saama

Niskanen sihib poodiumikohta, kuid laupäeval on Val di Fiemmes kavas klassikasprint, kus soomlase sõnul on keeruline Klæbo positsiooni ohustada. Reedel toimub aga Niskanenile sobiv ühisstardist klassikasõit. «Klassikasõit on oluline, sest usun, et Klæbo on sprindis soosik ja saab seal suure edu. Sprint on minu jaoks tähtis ja sellega tuleb paremini hakkama saada kui tuuri teisel etapil Lenzerheides.»