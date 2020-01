Järjekordse auhinna pälvinud Tänak pidas emotsionaalse kõne: kõige suurem takistus olin mina ise

«Ma arvan, et peaaegu kõigis teis on osa, mida Martiniga [Järveojaga] eelmisel aastal saavutasime. Ilmselgelt on suur kergendus, et see on lõpuks tehtud. Eks Markko [Märtin] teab seda kõige paremini – see ei olnud igav tee. See oli täitsa huvitav. Kõik küsivad väga tihti: mis tunne on? See hetk pärast Hispaaniat on nüüd kohale jõudnud teistmoodi.

Olgem ausad, kõik teavad, et neid takistusi oli kõvasti. Kõige suurem takistus olin mina ise. Lapsest saati oli mul ainult üks ja ainus eesmärk. Tahtsin seda saavutada. Mul ei olnud muud valikut ja teist teed. Tihti öeldakse, et mul ei ole olnud autospordis õnne. Ühe koha peal oli mul kõvasti õnne: siis, kui sain teise võimaluse. See muutis palju.

Enne seda teist võimalust tegime kogu töö ära Kuldariga [Sikk], kui sain tõsise kooliraha ja mis kindlasti aitas mind tulevikus. Pärast teist võimalust tegime kõige suurema töö minu karjääris koos Raigoga [Mõlder]. Ma usun, et need aastad olid minu jaoks kõige keerulisemad, kui pidin end üles töötama ja tõestama, et saavutada see, mida saavutasime. Kolmas moment oli Martiniga [Järveoja], kui pidime tulemuse koju tooma. Meil ei olnud muud valikut. Pinget oli omajagu. Sama probleem, mis oli alguses, oli ka lõpus. Mind ei oleks rahuldanud TOP 3 või TOP 2, mind rahuldas ainult võit. Selline mõtlemine ei olnud kõige mõistlikum, aga sel hetkel tasus ära.»

Lisaks tänas Tänak oma lähedasi: «Kõige tänulikum olen meeskonnale. Meeskonna all pean silmas inimesi, kes on minu ümber. See on pikk teekond. Mul on õnnestunud enda ümber saada inimesed, kes on olnud nõus ja andnud kõik, et saaksime Martiniga oma unistused ellu viia. Nende inimesteta ei oleks kunagi olnud võimalik seda saavutada.»