Video ⟩ Alexela kontserdimajja kogunenud autospordirahvas tõusis Tänaku ja Järveoja auks püsti

«Spordis on juba kord nii, et kui tuleb tööd teha ja higi valada, siis on see teie töö, aga kui tulevad võidud, siis on see teiste oma, rahva oma. Aitäh selle saavutuse eest, Ott ja Martin! Aitäh selle eest, mida te Eesti spordi jaoks eelmisel aastal tegite,» lausus Sõõrumaa kõnes.

Ta lisas: «See on mitmekordse märgilise tähtsusega, sest Eesti sport on juba kord kuidagi natuke kujunenud selliseks, et on olümpiaalad ja mitte-olümpiaalad. See, et selline saavutus sündis niinimetatud mitte-olümpiaalal, ühendab Eesti sporti palju rohkem kui täna arvata oskame.»

Lisaks meenutas EOK president ajalooliseks kujunenud Kataloonia ralli punktikatset, kus Tänak ja Järveoja kindlustasid maailmameistritiitli.