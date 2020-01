Andreas Mikkelsen: Tänaku liitumine Hyundaiga tuleb ka mulle kasuks

«Ilmselt saan uuel aastal sõita Hyundaiga, aga ma ei tea veel detaile. Nad üritavad neljanda auto juurde sponsoreid meelitada,» alustas 30-aastane Mikkelsen. «Võib-olla ei saa me kohe Monte Carlo (hooaja avaetapp) etapil osaleda, kuid muud MM-i võistlused pole sugugi välistatud.»

Teatavasti lahkus lõppenud aastal MM-sarjast kuulus Prantsusmaa autotootja Citroën, mis lõi nii mõnegi rallisõitja kaardid segamini. «Citroëni lahkumine tegi meie jaoks osad asjad päris keeruliseks. Kas seda ala on võimalik üldse ilma rahata harrastada? Eks ma hoian kõik valikuvõimalused avatuna,» jätkas norralane.

2019. aastal osales Mikkelsen Hyundai roolis kümnel MM-rallil ning sai kokkuvõttes 102 punktiga neljanda koha. Tema senise karjääri tipphetkedeks on 2014., 2015. ja 2016. aasta MM-sarja pronksmedalid. «Hetkel ei kavatse ma kiivrit veel kappi visata. Tegelen erinevate varuplaanidega ja ootan Hyundai vastust neljanda auto osas.»

Samuti tunnistas kogenud pedaalitallaja, et eestlase Ott Tänaku siirdumine Lõuna-Korea autotootja hingekirja tuleb ka temale kasuks. «Ma ei ole viimastel aastatel suutnud autoga päris hästi kohaneda. Minu sõidustiil ei ühildu autoga. Arvan, et minul ja Tänakul on üsna sarnane sõidustiil. Loodetavasti suudame masina juhtimise üheskoos natuke vabamaks muuta,» lõpetas Mikkelsen.