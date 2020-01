Kuuekordne maailmameister kiitis noorukest Rovanperä: ta väärib kohta WRC-s

MM-hooajale antakse avapauk 23. jaanuaril, mil rallimaailma paremik koguneb Monte Carlo mõõduvõtule. Noorukesest Rovanperäst saab läbi aegade noorim rallipiloot, kes antud võistlusel osalenud.

Kuuekordne maailmameister Ogier on tiimikaaslase saavutuste üle uhke, kuid toonitab, et esimesel hooajal ei saa temalt palju loota. «Praegu on veel raske öelda, mida Kalle võib esimesel aastal saavutada. Talle peab andma aega kohanemiseks ja õppimiseks,» sõnas prantslane Rallit.fi vahendusel.

Soomlase seisukohast on MM-sarja astumine hiiglaslik samm, kuid eelmise aasta WRC2 Pro tšempionaadi võitmine andis kõigile märku, et ka temaga peab õige pea arvestama. «Ta väärib kohta WRC-s. Kalle on madalamates klassides teinud kõik vajaliku. Tal on palju potentsiaali, seega saab tema jälgimine olema päris huvitav,» kiitis 36-aastane Ogier tiimikaaslast.

Lisaks Rovanperä teemale kommenteeris Ogier enda üleminekut Citröenist Toyotasse. «Alles hooaja lõpus tegin otsuse Toyotasse minna. Võimalus tekkis siis, kui kuulsin, et Tänak liitub Hyundaiga. See on meie jaoks põnev võimalus sõita taas autoga, mis on võimeline võitma.»