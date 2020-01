Ott Tänak: Hyundai üllatas mind positiivselt

Eestlane veetis viimased kaks hooaega Toyotas, kuid teatas mullu oktoobri viimasel päeval, et on kaheks aastaks löönud käed Hyundaiga. Uut autot on saarlane jõudnud juba ka testida.

Tänak kordas Motorsport Weekiga vesteldes varem öeldut, et tema hinnangul on Hyundai väga kirglik ja keskendunud. «Jagame sama suurt nälga edu järele ja ootan hooaja algust väga,» lisas ta.

Eestlase sõnul toetavad teda tiimis kõik, ehkki iga võistkonnaliikmega pole Tänakul õnnestunud tutvuda. Ent see on ka arusaadav, kuna meie mehe ja Hyundai suhe on ju niivõrd värske.

Samuti kordas Tänak, et esimene test Hyundaiga läks edukalt. «Olin pärast esimest läbimist positiivselt üllatunud. Igal autol on oma iseloom, kuid võin öelda, et i20 WRC on mitmekülgne. Meil on mõni testipäev enne Monte Carlot veel ning oleme esimeseks väljakutseks täielikult valmis.»

Mõistagi pole tänavune hooaeg esimene kord, kus Tänak istub uue auto rooli. Liikus ta ju 2018. aastaks M-Spordist Toyotasse, tänu millele on tal tiimivahetamise kogemus olemas. Sellest hoolimata ei arva Tänak, et keskkonnavahetus oleks kerge. Ta selgitas: «Esmalt tuleb inimestega tuttavaks saada ja seejärel autoga kohaneda.»

Valitseva maailmameistrina on Tänak uue hooaja üks suurematest soosikutest. Samas leiab sõitja, et triumfist hoolimata alustatakse 2020. aastat puhtalt lehelt.

Autoralli MM-hooaeg algab 23. jaanuaril Monte Carlos ning Prantsusmaal kihutataval etapil soovib Tänak näidata stabiilsust, et alustada hooaega hea tundega. «Hooaja kokkuvõttes on kõik võimalik. Minu selja taga on tugev tiim, seega võitleme kõvasti,» lubas ta lõpetuseks.