Aasta treener: see kõik on võimalik tänu Magnuse tööeetikale ja heale realiseerimisele

Visteri sõnul on Kristjani nominent olla ja sealjuures valituks osutuda suur au. «See kõik on võimalik tänu Magnuse tööeetikale ja heale realiseerimisele. Tema professionaalne suhtumine sporti võiks olla eeskujuks kõigile neile, kes soovivad olla kõrgemas konkurentsis. See vankumatu sõprus, kogemus, õppetunnid ja emotsioonid on kindlasti pingutamist väärt. Mul on väga hea meel ja olen tänulik selle üle, et Magnuse ümber on tiim, kes annab oma panuse selle nimel, et sportlane saaks realiseerida maksimaalset säravat tulemust,» lausus Vister.