Video ⟩ Aasta nais- ja noorsportlane Kelly Sildaru: see oli minu karjääri raskeim, aga edukaim hooaeg

Freestyle-suusataja sõnul oli lõppenud hooaeg tema seni raskeim. «Alates sellest, et tulin tagasi vigastusest ja tiheda võistlusgraafiku tõttu oli mul hoooaja vältel palju väiksemaid vigastusi. Aga see oli ka minu kõige edukam hooaeg. Ja nüüd hoian ma käes oma elu esimest Kristjanit! Suur tänu kõigile, et mulle kaasa elate, see tähendab mulle väga palju,» ütles Sildaru gala lavalt Kristjanit vastu võttes.