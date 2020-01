WRC-karjääri lõpetanud Meeke: tahan Dakari rallil osaleda

Meeke reisis Saudi Araabiasse, et vaadata lähemalt Dakari kõrberallit. «Mul oli võimalus tulla seda üritust lähemalt jälgima. Olen seda televiisorist ikka vaadanud, paljud rallisõitjad nagu Ari Vatanen ja Colin McRae on siin kaasa teinud,» rääkis Meeke Autospordile.

«Mul on olnud alati huvi Dakari ralli vastu. Ma ise olen teinud kestvussõite mootorrattaga. Olen alati öelnud, et kui ma WRC-sarjaga lõpparve teen, siis tahan näha lähemalt Dakari rallit ja ka ise seda sõita,» lausus Meeke.

«Nüüd kui mu karjäär WRC-sarjas on lõppenud on mul võimalus Dakari rallit kohapeal jälgida. See üritus on meeletult vinge. Tahan siin kunagi osaleda, kasvõi kaardilugejana. Võiksin seda teha ka mootorrattaga, aga eelistaksin autoga osalemist,» sõnas Meeke.