Djokovic võttis Austraalia lahtiste meistrivõistluse eel julge seisukoha

Djokovic soovitas korraldajatel asja põhjalikult analüüsida ja eelkõige arvestada sportlaste tervisega. Oktoobris lahvatanud metsapõlengud on hetkel ohustamas Lõuna-Walesi ja Victoria osariike.

Just seal samas toimub ka Austraalia lahtiste meistrivõistluste tenniseturniir. See mõjutab väga tippsportlaste tervist ning 20. jaanuaril algavaks turniiriks on raske oodata drastilist paranemist.