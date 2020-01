FIA president: inimesed ei saa aru, mida on Mercedes saavutanud

«See on hämmastav. Ma ei usu, et inimesed saavad aru, kui keeruline on seda saavutada,» lausus Todt portaalile Racer.com. «See tuletab mulle meelde mõningaid mälestusi. Ma austan Mercedese saavutust, isegi kui pean tunnistama, et Mercedesel on läinud paremini kui Ferraril – kuus ja kuus, meie tegime omal ajal kuus ja viis – ning seejuures tugeva konkurentsiga. Olen sõnatu,» lisas FIA president.

Todti hinnangul oli eelmine hooaeg Mercedese jaoks keeruline. «Võib tunduda, et see kombinatsioon on lihtne: peab olema suurepärane auto, suurepärane sõitja ja suurepärane meeskond. Kui neid kolme pole koos, siis see ei saa toimida. Kuus aastat järjest – see on märkimisväärne, eriti siis, kui konkurendid on Ferrari ja Red Bull on samuti suurepäraste sõitjatega,» lausus Todt.