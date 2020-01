Itaalia kirjatsurade lüüriline paremhaak lõi Klavani nokauti

Cagliari peatreeneri Rolando Marani hinnangul said saatuslikuks üksikud eksimused kaitses. Sardiinia saare elu kajastav ajaleht L'Unione Sarda ei hoia oma hinnangutes aga tagasi ning nimetab Klavani esitust kohutavaks.

«Mäng oli võrdlemisi võrdne, kuniks Juventus edu sai. Teise poolaja alguses Klavan eksis, mida me ei osanud temasuguselt eksperdilt oodata. Lisaks tegi ta veel palju vigu,» kirjutas väljaande veebiportaal. Kümnepallisüsteemis sai Klavan hindeks 4,5, mis oli Cagliari nõrgim.

Suurest kaotusest hoolimata on Cagliari Itaalia kõrgliigas esinenud üle ootuste hästi. Pärast 18. vooru ollakse 29 punktiga kuuendal kohal ehk praeguse seisuga lunastaksid Marani juhendatavad pääsme Euroopa liigasse. Lähim jälitaja Parma jääb neist maha nelja punktiga, neljas koht ja AS Roma on kuue silma kaugusel.