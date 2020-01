Video ⟩ Korvpallistaari õõvastav vigastus ajas meeskonnakaaslase peaaegu oksendama

Õige pea oli selge ka põhjus, miks ei suutnud 213 cm pikkune tsenter korvi all müramist jätkata - tema sõrm oli liigesest välja tulnud. Füsioterapeudi abiga sai Embiid hiljem taas korvpalliparketile.

Mehemüraka trauma oli sedavõrd õõvastav, et 76ersi teine suur täht Ben Simmons oleks vigastust nähes enda sõnul peaaegu oksendanud. «Tundsin, nagu oleks mu sõrm pooleks läinud. Õnneks näitas röntgen, et kõik on korras,» ütles Embiid.