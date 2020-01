Red Bulliga lepingut pikendanud Verstappen asub jahtima MM-tiitlit

Verstappeni saldoks F1 sarjaks on seni 9 GP võitu. Sel aastal lõpetas ta üldarvestuse karjääri parima kolmanda kohaga.

«Olen väga õnnelik, et pikendasin meeskonnaga lepingut. Red Bull on alati minusse uskunud ja andis mulle võimaluse F1 sarja pääsemiseks, jään neile alatiseks tänu võlgu.»

Verstappeni sõnul tõi uus mootoritootja meeskonda usku, et tiitlivõit on reaalne.

«Aastatega oleme tiimiga üha rohkem kokku kasvanud ning selliste inimestega on tõesti nauditav koos töötada. Honda tulek mootoritarnijaks ja viimase 12 kuuga tehtud edusammud annavad meile aina rohkem motivatsiooni ning usku, et võime koos meistriteks tulla. Tahan võita tiitli just Red Bulliga,» lõpetas hollandlane.