Väravatemasin Erik Sorga on siirdumas USA kõrgliigasse

Jalgpalliportaal palus kommentaari ka Flora president Pelle Pohlakult, kes jäi 20-aastasest ründetähest rääkides kidakeelseks. «Ma saan kinnitada, et üleminek on toimumas, aga rohkem mitte midagi», ütles Pelle Pohlak portaalile Soccernet.ee

Küll tunnistas klubijuht, et lahkuva Sorga asendusena nähakse Rauno Sappineni, kes lõi 2017. aastal Eesti meistrisarjas 27 väravat ja kes on viimased paar aastat välismaal mänginud. «Sorga valguses on Sappineniga soov teha uus edulugu ja ta siia tagasi tuua,» avaldas Pohlak.