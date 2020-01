Eesti ajaloo kalleimalt müüdud ratsu järglane astub isa sammudes

10 aastat hiljem tituleeriti Eesti sporthobuse tõugu 8-aastane täkk A D Reed Helsingi horse show’l noorte hobuste arvestuses aunimetusega Talent of the Year. Raudjas ratsu on üks silmapaistvamaid A Big Boy järglaseid. Nüüd siirdus noor talent kolumblase Daniel Blumani talli, kes võistleb Iisraeli lipu all. Daniel lõpetas 2019. aasta FEI Longines Ranking edetabeli 28. kohal ja kuulub kindlasti maailma paremikku.