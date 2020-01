Mured paradiisis? Lakers pakkus vigastada saanud superstaarile megalepingut, millest mängija üllatuslikult loobus

Läänekonverentsi esimeeskond Lakers võõrustas koduväljakul New York Knicksi ja olgugi, et kohtumine suudeti võita lausa 117:87, siis kolmanda veerandi lõppfaasis sai karmis kokkupõrkes vigastada just Anthony Davis. 26-aastane Davis maandus väga halvasti seljale ning ta vajas väljakult lahkumiseks kõrvalist abi.