Malcolm Wilson M-Spordi uuest sõitjast: olime varem teineteist vaid teretanud

Kuigi turul olid saadaval näiteks ka Kris Meeke (40) ja Andreas Mikkelsen (30), otsutas M-Sport panustada veidi noorema Lappi (28) peale. M-Spordi endise tiimipealiku ja vaimse isa Malcolm Wilsoni sõnul oli see võrdlemisi lihtne valik.

«Esapekka oli üks väheseid, kes polnud kunagi minu alluvuses sõitnud. Arvan, et me polnud isegi korralikult kohtunud. Olime vaid teenindusalas teineteist tervitanud,» vahendab Autosport Wilsoni sõnu.

«Me istusime üheskoos maha ja arutasime asjad läbi. Sain väga kiiresti aru, kellega on tegemist. Tal on korralik WRC-kogemus ja võitja mentaliteet. Arvan, et ta koheneb tiimiga võrdlemisi kiiresti ja tunneb ennast autos mugavalt. Jah, turul oli küll veel sõitjaid, kuid tegemist polnud väga keerulise valikuga. Eriti pärast seda, kui olin temaga maha istunud,» sõnab britt.