Siilid udus: Eesti laskesuusanaised jäid rasketes oludes punktikohast kaugele

Enne sõitu:

«Ilmastikutingimused on soosinud pisikute levikut ja pool naiskonda on läbi põdenud või põdemas kõhuviirust,» sõnas juhendaja. «Oberhofi me seega väga suurte ootustega ei lähe. See ei ole midagi tõsist, aga mingi jälje kindlasti jätab.»