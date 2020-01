Fotod ⟩ M-Sport esitles oma neljarattalist kaunitari

«Valged autod on olnud alati populaarsed, kuid Castroli värvid sobisid toona nagu valatult. Lähtusingi autot disainides 90ndate keskpaigast. Toonased mustrid ja stiilid on praegu moes, mistõttu tahtsin luua midagi, mis kasutab neid jooni, kuid on siiski kaasaegne,» selgitas ta pressiteates oma lähenemist.

Tiimipealik Richard Milleneril jagus Dixoni töö osas ainult kiidusõnu: «Phil on tõeline talent, mistõttu pole üldse üllatav, et just tema disainitud autod on aastast-aastasse fännide lemmikud. Tänavu tabas ta nostaliahõngulise modernsusega naelapea pihta ja pean tunnistama, et see on üks mu lemmikuid.»