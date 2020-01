Täna otsepilt ⟩ Cristiano Ronaldo sõidab Rooma esimese võidu järele

Viimasest viiest Rooma Olümpiastaadionil toiminud lahingust on peoperemehed võidutsenud kolmel korral, kaks korda on lepitud «sõbralikku» viiki. See aga tähendab, et 2018. aastal Juventusesse siirdunud Cristiano Ronaldo pole kolmekordset Itaalia vutimeistrit nende koduväljakul veel võitnudki.