Video ⟩ Soome väravavaht viskas NHLis värava ja liitus eksklusiivse klubiga

Enne eilset viskas viimati väravavaht NHLis värava 2013. aasta oktoobris, kui vägiteoga sai hakkama Mike Smith. Kokku on NHLis litri tühja väravasse saatnud nüüd seitse väravavahti.

Kuulsuste Halli kuuluv Martin Brodeur on sealjuures ainus, kes on sellega hakkama saanud kolmel korral. Tasub ka märkida, et endine Philadelphia Flyersi värvavaht Ron Hextall viskas värava nii põhihooaja kui ka play-offi kohtumises.