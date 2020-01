Ametlik ⟩ Mads Östbergi karjäär jätkub MM-sarjas

Östberg kihutab sel hooajal MM-sarjas Citroën C3 R5 autoga. Kui WRC arvestuses on kalender 14 etapi pikk, siis WRC 2 arvestuses on etappe kavas kaheksa. Kuna Citroëni tehasemeeskond taandus MM-sarjas võistlemast, valmistab Östbergile auto ette eratiim PH Sport.

«See on hea võimalus jätkata tiimiga teekonda,» sõnas Östberg, kes sõitis ka mullu sama autoga. «Nägime 2019. aastal auto arendamisel palju vaeva. Põhiline tähelepanu oli piduritel, vedrustusel ning mootori töövõimel. Ära tehtud töö peaks meile 2020. aastaks eelise andma.»

WRC 2 klassis (endine WRC 2 Pro) on end üles andnud ka M-Sport, kellel on väljas kaks autot: ühe roolis istub prantslane Adrien Fourmaux ning teise omas britt Rhys Yates.

32-aastane Östberg on kaasa teinud 127 MM-rallil. WRC-autoga on ta ralli üldarvestuses noppinud ka ühe võidu, olles 2012. aastal parim Portugalis. Poodiumikohte on tal kogunenud 18.