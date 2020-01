Tänaku tähtsamaid abilisi: WRC-sari kaotab oma võlu, kui auto hakkab maksma miljoni

2022. aastast hakatakse WRC-sarjas kihutama elektri- ja hübriidmootoritel töötavate masinatega, kuid sellega kaasnevad suured kulud. Hinnanguliselt võib auto hind kerkida miljoni euroni. Wilsoni arvates on see liiast.

«Autod muutuvad selgelt liiga kalliks,» sõnas ta Motor Sport Magazinele. «Minu arvates läheb see vastuollu rallispordi DNAga.»

Näiteks WRC 2 sarjas osalevad R5 masinad maksavad umbes viis korda vähem. «Pöörane mõelda, et peame ülal pidama miljon eurot maksavat autot, mis üsna sageli ka avariisse satub. Usun, et suudaksime palju väiksemate summade eest samaväärseid elamusi pakkuda,» jätkas Wilson, kes on eelkõige mures ralli tuleviku pärast.