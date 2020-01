Video ⟩ Jalust niidetud murdmaasuusatäht: kahjuks ei kohelda kõiki samamoodi

Täiskasvanute tiitlivõistlustelt kuus medalit võitnud Pellegrino kukkus veerandfinaali esimeses kurvis, kui Richard Jouve talle tagant otsa sõitis. Pellegrino sai kiirelt aru, et tema võimalused Dresdenis midagi korda saata on kadunud, mistõttu pahandas ta Jouve'ga juba suusarajal.

Ajakirjanike ette jõudes oli Pellegrino endiselt tusane. «Ta teeb seda kogu aeg. Võib-olla sellepärast, et teda ei karistata,» ütles saapamaalane ja lisas, et Jouve kombib pidevalt lubatu piire. «Murdmaasuusatamine on tore spordiala, aga mõnikord on see ebaaus. Kõiki ei kohelda samamoodi.»