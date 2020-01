Neuville ootab lahingut Tänakuga: olen alati meeskonnakaaslastest parem olnud

Eelmistel hooaegadel Hyundais esisõitja olnud Neuville seisab nüüd silmitsi meeskonnasisese konkurentsiga, sest tänavu sõidab samas meeskonnas ka valitsev maailmameister Ott Tänak. «Meie meeskonnas pole esisõitjat. Meil on sama auto, sama materjal ja sama informatsioon. Parim sõitja võidab,» lausus Neuville Hyundai hooajaeelsel üritusel Brüsselis, vahendab Soome ralliportaal Rallit.fi.

«Pealegi, olen igal hooajal Hyundais meeskonnakaaslastest parem olnud. Kui lähen rooli, siis tahan anda endast parima. Tänak on nagu iga teine meeskonnakaaslane, kuid kindlasti on Tänak kõige tugevam konkurent,» rääkis Neuville, lisades: «Üks meist kahest saab kindlasti mingil hetkel eelise, kuid kõik sõltub sellest, kuidas hooaeg edeneb ja kus oleme MM-sarja üldarvestuses. Peame tegema koostööd ja pingutama sama eesmärgi nimel. Meeskondlik meistritiitel on oluline.»