Soome rallisõitja: järgmine hooaeg võiks olla minu aasta

WRC-sarjas karjääri kolmandat täishooaega alustav Lappi sõnas Soome ralliportaalile Rallit.fi, et ei suuda tänavu Hyundai meeste Ott Tänaku ja Thierry Neuville’i ning Toyota sõitja Sebastien Ogier’ga meistritiitli nimel heidelda. «Mul on tunne, et nad on minust veel paar sammu ees. Tahaksin sel aastal vahet vähemalt ühe sammu võrra vähendada. Nad sõidavad tõesti kõvasti,» ütles Lappi.