Cagliari peatreener kaotusteseeriast: teeme vigade paranduse ja saame sellest üle

«Kahtlemata on tagantjärele mõeldes mäng Lazioga märksõnaks. Peame sellest seisust ruttu välja rabelema. Mõõnaperioodid võivad tekkida, aga peame keskenduma nendele asjadele, mis meid edasi aitasid. Teeme vigade paranduse ja saame sellest üle,» lausus Maran klubi kodulehekülje vahendusel.

Kaotusteseeriast hoolimata asub Cagliari liigatabelis kuuendal kohal. Lisaks on Cagliari löönud 33 väravat, mis on liiga paremuselt viies näitaja. Eespool on Atalanta (49 väravat), Lazio (41), Milano Inter (40) ja Torino Juventus (35).