video ⟩ Djokovic kukutas Nadali ja aitas Serbia ajaloolise triumfini

«See hetk jääb mu mälusse igaveseks, kui mu karjääri üks imelisemaid momente,» sõnas Djokovic pärast triumfi. «Mul on olnud imeline karjäär, mis on kestnud üle 15 aasta, kuid mitte ükski asi ei trumpa üle oma riigi esindamist. Mängida üheskoos oma parimate sõpradega... see on lihtsalt liiga eriline.»