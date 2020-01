Ralliisad loodavad, et WRC-sari jõuab viie aastaga enneolematutesse kõrgustesse

52-aastane belglane sõnas usutluses WRC kodulehele, et tema nägemuses saab tulevikus MM-rallidel näha vähemalt 20 tehase toega masinat. «Tahame, et see oleks meie keskmine number,» tutvustas Matton rahvusvahelise alaliidu viisaastaku plaani.

«Tegelikult peaksime unistama 20 WRC-masinast, kuid alustame samm-sammult ja esialgu oleme lähtepunktiks pannud lihtsalt 20 ekipaaži. Mõistan, viis aastat on väga pikk aeg, kuid ainult nõnda ette mõeldes on selle saavutamine võimalik,» jätkas ralliguru, kelle sõnul on projekti õnnestumiseks hädavajalik WRC 2 ja WRC 3 klassi populariseerimine.

Hoolimata Citroeni loobumisest on Prantsusmaa autotootja endine tiimipealik enesekindel, et tänavu näeb MM-rallidel stardis sama palju WRC-masinaid kui mullu. Seda tänu nii-öelda WRC tiimikoha tutvustamisele, mis lubab meeskondadel rajale saata ka neljanda masina.

«Praegu on veel vara teha järeldusi, kui palju masinaid me rallidel näeme, kuid olen kindel, et see arv pole väiksem, kui 2019. aasta alguses,» sõnas Matton.