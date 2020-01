GALERII ⟩ Hyundai esitles uue hooaja võistlusautot. Tänak: suudame tiitlite nimel võidelda

Ott Tänak: «Ma sain Hyundais väga sooja vastuvõtu osaliseks ja praeguseks olen oma uue koduga Hyundai Motorspordis harjunud. Tunnen, et liigume juba õiges suunas. Tiim tõestas oma võimekust juba mullu meeskondlikku maailmameistritiitlit võites. Esmamulje autost on väga positiivne ja olen kindel, et suudame üheskoos tiitlite nimel võidelda.»