Video ⟩ Henry Sildaru peadpööritavatest saltodest: iga kord on natukene hirmus

«Mul läheb väga hästi,» ütles Henry Sildaru, kes suundus koos isa Tõnis Sildaruga kuuks ajaks Šveitsi lumelaagrisse.

Kelly ja Henry Sildaru praeguse hetke suurim erinevus mäenõlval on see, et noorem vend suudab teha kahekordseid saltosid. «See ei ole raske trikk, aga seda on hirmus teha. Hirmsaks teeb triki see, et oled kaks korda pea alaspidi,» sõnas 13-aastane noormees.

Ta lisas, et päris esimese õnnestunud hüppega hirm ära ei lähe. «Iga kord on natukene hirmus. Kui esimese ära teed, siis teine on sama hirmus. Võib-olla neljas viies on juba lihtsam,» teadis ta rääkida.

Tõnis Sildaru selgitas, et kahekordse salto selgeks õppimine oli pojale vaimselt enese kokkuvõtmise ülesanne. Tegelikult on ka Kelly Sildaru selle triki lumele maandunud, kuid isa täna veel ei usu, et tütar selle ka võistluskavasse tooks. «Ta harjutab neid kõvasti, kuid küsimus on, kuidas need lumele tuua. Henry ja Kelly on nii palju erinevad suusatajad. Mäletan, kui Henry võistluste käigus otsustas, et teeb kahekordse. Poolfinaalis ta seda ei teinud, finaalis juba tegi. Ta tuli mugavustsoonist välja ja tegi selle poole tunniga endale selgeks. Kelly on rohkem tasakaalukas ja mitte nii impulsiivne. Ta teeb pigem läbimõeldud asju.»

Tõnis Sildaru, kes on sel hooajal keskendunud poja aitamisele, kinnitas, et poeg on tütrest sammu mööda teinud. «Eelmisel aastal oli mõnes elemendis parem Kelly, mõnes Henry. Tänavu on Henry teinud suurema sammu enda ja Kelly vahele. See hetk, kui Henry peaks jõudma MK-sarjas punktide kogumise piirimaile, siis on seda taset paremini näha,» rääkis ta.

MK-sarjas saab Henry Sildaru võistlema hakata ülejärgmisel hooajal ehk 15-aastaselt. Siis hakkab pihta ka olümpiapunktide kogumine 2022. aasta Pekingi mängudeks. «Henry esimene sihtmärk on 2022 olümpia. Meeste maailmas on sinna kvalifitseeruda hästi raske. OM-punkte saab ta vanuse tõttu koguda pool aastat, teised konkurendid aga terve aasta. See on talle keeruline ülesanne,» valgustas Tõnis Sildaru.