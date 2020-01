«Võimalus töötada maailmameistriga nagu Ott Tänak oli liiga hea, et sellest loobuda.»

USA ettevõtte DirtFish andis täna teada, et on alustanud koostööd Ott Tänakuga. «Peame olema selged: see on rohkem, kui lihtsalt turundusalane kokkulepe. DirtFishil on autoralli MM-sarjaga väga suured plaanid, millest kuulete tulevate nädalate jooksul,» ütles firma omanik Steve Rimmer.